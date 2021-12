Ato público em defesa do "Velho Chico" movimenta oeste da BA

Manifestantes da região do médio São Francisco participaram nesta sexta-feira, 17, de um protesto em defesa do rio, denominado 'Meu Velho Chico, vamos lhe dar um gole d'água', com saída do centro de Bom Jesus da Lapa, 777 km de Salvador, e concentração final sobre a ponte.

A largura média do rio ao passar pela cidade é de 600 metros, lembrou o representante da Comissão Pastoral de Terra (CPT Bahia) Samuel Britto. "Mas agora, não passam de 150 metros de uma margem à outra" afirmou, destacando que "a situação que se percebe na calha principal, é resultado não apenas da estiagem, mas principalmente das agressões que acontecem nas suas nascentes e de seus fluentes".

Do alto da ponte os participantes do ato despejaram no leito do rio água levada em vasilhames, simbolizando o desejo de revê-lo novamente caudaloso e cheio de vida. Promovido pela Articulação Popular São Francisco Vivo, movimento ligado à Igreja Católica, o evento foi positivo na avaliação dos organizadores.

"Nosso objetivo (com as manifestações cobrando a revitalização da macrobacia, realizadas desde agosto deste ano em diversos pontos desde a nascente à foz ) é sensibilizar os brasileiros para a necessidade de medidas urgentes que contenham sua devastação total", disse Britto , salientando que "neste sentido foi bom, porque diversos segmentos da sociedade se envolveram nas discussões".

Conforme o coordenador da Câmara Consultiva do Médio São Francisco, Claudio Pereira, o baixo volume de água preocupa todos os segmentos que se utilizam do manancial. "O rio está morrendo, se não tomarmos providências de imediato, vamos ter problemas graves de fornecimento muito em breve" asseverou.

