Ato político cultural desta quinta será no meio virtual

Um ato político-cultural, programado para hoje, Dois de Julho, será realizado pela internet, substituindo as manifestações em modo presencial, tradicionais nesta data. A iniciativa é de moradores do antigo Centro Histórico de Salvador e de ativistas sociais do estado.

O ato-cortejo, como é nomeado o encontro virtual, reivindica o direito à cidade, à moradia e à vida de comunidades negras de Salvador, especialmente as mais afetadas pela pandemia. O movimento acontece a partir das 18 horas, por meio do Instagram.

Mudança

Em anos anteriores, o ato-cortejo tomava as ruas do Centro Histórico com os manifestantes, mas este ano, o risco de contágio com aglomerações não permite a tradicional passeata.

Em ambiente digital, espera-se a repetição da frase ‘vidas negras importam’, uma das palavras-de-ordem mais ouvidas ou lidas na internet, nos últimos dias, repetindo em meio virtual os gritos de manifestantes pelo combate ao racismo que cresceu mundialmente.

Artistas

A organização do ato-cortejo digital terá a participação da classe artística, igualmente ameaçada nos últimos meses, mas que estará presente com intervenções poéticas, teatrais e outros recursos provenientes das novas tecnologias.

Educadores

Este ano, por conta dos limites gerados pela pandemia da Covid-19, a Academia de Ciências da Bahia (ACB) vai comemorar a Independência do Brasil na Bahia de forma virtual. A ação substitui o tradicional cortejo de educadores e agentes da educação que percorre todo o Centro Histórico de Salvador, segurando cartazes.

Intitulada “Dois de Julho em Defesa da Ciência”, a comemoração virtual do 2 de Julho será marcada por uma programação de atividades, a partir das 9 horas, quando acontece a mesa de abertura, com pronunciamentos do presidente da ACB, Jailson Andrade, e convidados.

Na parte da tarde, das 14 às 17 horas, estão concentradas as mesas de discussões, que abordarão temas como o próprio significado histórico, político e social da data, além de questões relacionadas com a pesquisa e o desenvolvimento científico na Bahia. A transmissão online da programação será feita pelo canal TV UFBA, no Youtube oficial da instituição.

adblock ativo