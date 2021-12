Ato nacional divide docentes municipais e estaduais na Bahia

Os professores municipais e estaduais pararam nesta quinta-feira, 30, em adesão ao Dia Nacional de Luta da categoria. Apesar da causa ser única, houve uma separação entre os docentes das duas redes de ensino. Enquanto os professores municipais se reúniram ao lado da APLB (sindicato dos docentes na Bahia) na Praça Municipal, em frente à Prefeitura de Salvador, um grupo de trabalhadores estaduais se concentraram na Praça da Piedade, no Centro.

De acordo com a professora Vanessa Matos, que participou do ato, os docentes se reuniram no local porque "querem tomar rédea das reivindicações deles e por acreditarem que a APLB não encaminha a luta dos professores". Vanessa acrescenta que os professores estão insatisfeitos com a gestão do sindicato.

Essa não é a primeira vez que a categoria faz ato contrário a APLB. Na última sexta, 24, o sindicato convocou uma paralisação, mas não houve adesão por parte dos profissionais que foram as salas de aula vestindo preto, simbolizando luta da categoria.

A diretora da APLB, Elza Melo, que participou do ato dos professores municipais, disse que as críticas são infundadas e que a separação é um "grande equívoco, que frafiliza o sindicato".

