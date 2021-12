Ato nacional: centrais sindicais liberam fluxo na BR-324

O trânsito na BR-324 foi liberado por volta de 8 horas desta sexta-feira, 30. As centrais sindicais interditaram a rodovia às 4 horas, o que causou congestionamento de 10 km em cada sentido, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Apesar do desbloqueio, o tráfego continua complicado na estrada.



As centrais sindicais fizeram protesto semelhante na BR-116, na região de Feira de Santana, e na BA-093, que dá acesso ao Polo Industrial de Camaçari. Os atos fazem parte do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação.



A mobilização reivindica uma pauta única dos trabalhadores. Dentre os itens, o fim do fator previdenciário e redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas - sem perda salarial - além de pedir que o Projeto de Lei 4330, que regulamenta a terceirização, não seja aprovado no Congresso.



"Estamos fazendo um pacto no Brasil por esses pontos, que atendem a todos os trabalhadores", explica o diretor da Força Sindical, Vítor Costa, que organiza as manifestações nas estradas.

