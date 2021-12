Ato contra corrupção reúne 300 pessoas em Barreiras

Um grupo com cerca de 300 pessoas se reuniu na tarde deste domingo, 16, na praça Castro Alves, mais conhecida como praça das Corujas, em Barreiras (distante a 858 km de Salvador), no extremo oeste da Bahia.

Com faixas e palavras de ordem, os manifestantes saíram ás ruas contra a corrupção no Brasil. O ato foi pacífico e cobrou seriedade na condução de projetos e programas com a utilização de recursos públicos.

"Somos cidadãos revoltados com o mal maior da sociedade, que é a corrupção", afirmou o engenheiro agrônomo e professor Paulo Baqueiro, e ressaltou que o desvio de verbas de sua verdadeira função é um ato sórdido: "Por que matar pessoas que não conseguem atendimento na saúde e comprometer o futuro do Brasil ao deixar de investir mais em educação e na boa formação de crianças, adolescentes e jovens."

Durante cerca de três horas o grupo ocupou a avenida Benedita Silveira, uma das mais movimentadas da cidade, o que deixou o fluxo de veículos lento no local.

"Fizemos de maneira que não prejudique as pessoas que estão passando, mas que todos parem um pouquinho e reflitam sobre a situação caótica do País", disse o estudante Pablo Sheffer, ressaltando que os manifestantes apoiam o projeto de lei proposto pelo Ministério Público Federal, que está reunindo assinaturas para torna a corrupção um crime hediondo.

