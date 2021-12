Ato com 53 cruzes lembra policiais assassinados na Bahia

Um protesto com 53 cruzes espalhadas no canteiro central da avenida Presidente Dutra, centro de Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira, 22, chamou atenção de quem passava pela via. O ato, organizado pelo soldado Ribeiro e pela vendedora Thayse Matos, tem o intuito de chamar atenção da sociedade e das autoridades para o alto índice de assassinatos contra policiais na Bahia.

As 53 cruzes fazem referência aos "agentes de segurança pública que morreram nos últimos anos", como afirmou Ribeiro em entrevista ao site Acorda Cidade. O protesto é uma ação do Movimento Basta, que teve edição anterior realizada em Salvador, no Farol da Barra, no dia 5 de junho deste ano.

No último sábado, 20, dois policiais militares e um civil foram assassinados na capital baiana.

