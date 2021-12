Ato alerta sobre mortes de ciclistas na BA-099

Ciclistas de vários grupos se reuniram no Litoral Norte, para protestar contra as frequentes mortes provocadas pela imprudência de motoristas. A manifestação denominada Ghost Bike[bicicleta fantasma] ocorreu na manhã de domingo, 26.

A pedalada começou em Guarajuba, às 9h, e seguiu até ao KM-51 da BA-099, trecho onde o ciclista José Jorge Júnior, 33 anos, morreu após ter sido atropelado.

No local, foi deixada uma bicicleta branca com cartazes e flores, que foi roubada no final da tarde. "Que essa seja a última ghost bike. É como se um dia a minha família precisasse fazer para mim", disse Marcella Marconi, do Bike Anjos. Dados contabilizados pelo grupo listam cinco mortes de ciclistas em acidentes na BA-099 este ano.

O ciclista Daniel Bagdeve lembrou o quanto é difícil pedalar em Salvador e região metropolitana. "Os motoristas não respeitam. Passam em alta velocidade, buzinando, nos apertando ou freando o carro em cima".

Apoio

Por meio de assessoria, a Concessionária Litoral Norte (CLN) informou que dispõe de aparato para prestar os primeiros socorros, inclusive UTI móvel, e que mantém a via sinalizada, conforme prevê a legislação.

Ainda segundo a concessionária, a fiscalização da velocidade e da segurança, entretanto, é feita pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A TARDE tentou contato com a PRE, mas não obteve êxito.

A morte de José Jorge ocorreu no dia 15 de fevereiro. Ele seguia de bicicleta com um amigo pelo acostamento e era acompanhado pela esposa Larissa Novais, que estava de carro, quando um motorista fez uma ultrapassagem indevida pelo acostamento e o atingiu.

"Nada vai trazer o meu filho de volta, mas esse ato é importante para lembrar o que ocorreu. Espero que o caso não fique impune, porque, se o acidente fosse provocado por um brasileiro em outro país, não ficaria", disse José Jorge Silva, 59, pai da vítima. O motorista que atropelou o ciclista era francês.

Jorge Silva tinha sido promovido no emprego, há poucos dias do acidente, e planejava ser pai este ano. Segundo Alexandre Nascimento, 35, amigo dele há 15 anos, o rapaz dava aula gratuita para estudantes de pré-vestibular. "Era uma boa pessoa, estava sempre envolvido com causas sociais".

A família não soube informar o nome do condutor nem a placa do veículo, mas disse que o caso foi registrado na Delegacia de Mata de São João e que o inquérito não foi concluído. A TARDE tentou, sem sucesso, contato com a unidade policial.

