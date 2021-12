Atletas de kickboxing ficaram feridos após carro soltar três rodas

Três atletas de kickboxing e uma jovem ficaram feridos após as três rodas de um carro onde estavam se soltar. O acidente ocorreu BR-101, na noite desta segunda-feira, 7, quando eles seguiam para o município de Itamaraju.

De acordo com as informações do site Radar 64, estavam no veículo o atleta Ravy Brunow, 28 anos (dono do cinturão do WGP 32), além de Romário Felipe de Almeida, Miqueias Miranda e uma jovem que não quis ser identificada.

Segundo o relato das vítimas, o carro teria começado a balançar muito depois que um dos pneus estourou, fazendo com que as outras duas rodas se soltassem logo em seguida. O carro começou a rodar na pista até colidir em um paredão do canteiro.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu as vítimas para o Hospital Regional de Eunápolis. O estado de saúde deles é desconhecido.

adblock ativo