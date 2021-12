Ativista social é assassinado no interior da Bahia

O ativista social Edvan José Ribeiro, de 39 anos, foi morto nesta terça-feira, 19, enquanto trabalhava na construção de uma casa na comunidade de Campo da Volta, na zona rural do município de Mirante (a 509 quilômetros de Salvador).

Dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram na vítima. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo informações do blog do Anderson.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao necrotério de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

Ainda não há informações sobre a motivação nem os suspeitos do crime. O caso é investigado pela polícia.

