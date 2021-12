Atividades turísticas na Bahia crescem 3,4% no quarto trimestre de 2020

As atividades características do turismo cresceram 3,4% no quarto trimestre de 2020, segundo informações sistematizadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). A expansão gerou aproximadamente R$ 1,6 bilhão em ICMS. O setor de turismo gerou 8.027 postos de trabalho com carteira assinada no quarto trimestre de 2020. Impulsionada, pela atividade de Hotéis e similares (+3.734 postos).

Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o volume das atividades turísticas na Bahia retraiu 23,3% no último trimestre de 2020, mantendo a tendência de queda iniciada no primeiro trimestre daquele (-5,3%). Em relação à receita nominal das atividades turísticas, a Bahia teve queda de 26,3%.

Segundo a SEI, a desaceleração do fluxo doméstico (-45,6%) o fluxo internacional (-91,5%) nos aeroportos da Bahia e no porto de Salvador (-100%), no quarto trimestre de 2020 impactaram na taxa média de ocupação nos meios de hospedagem em Salvador, que caiu 17,6 pontos percentuais quando comparados com igual trimestre de 2019.

