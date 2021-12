Atentado deixa um morto e quatros feridos em Arembepe

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um atentado neste sábado, 4. O caso ocorreu na Praça do Coqueiro, em Arembepe, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, moradores relataram que quatro pessoas chegaram ao local em um veículo e atiraram na vítima.

De acordo com a PM, além da vítima fatal, outras quatro pessoas também foram atingidas. Uma guarnição da PM socorreu três delas e a quarta pessoa foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Civil (PC), o alvo do atentado foi identificado como Ícaro Campos Brito, 24 anos, que não resistiu e morreu. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos outros atingidos.

Ainda de acordo com informações da PC, as câmeras de segurança do local registraram a ação e passarão por perícia para análise das imagens. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.

A 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes é responsável pela investigação do crime.

adblock ativo