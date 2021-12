Atentado deixa três mortos e dois feridos em Barreiras

Janete Nunes da Mata, 45 anos e sua filha Rafaela Nunes Mourão, 13 anos, foram mortas na manhã desta sexta-feira, 12, após serem atingidas durante um atentado no posto de combustível à margem da BR 242, em Barreiras (oeste da Bahia). Na ocasião, Lucas da Silva Souza também foi assassinado.

Outras duas filhas de Janete, Samantha Nunes, 20 anos, e Giovanna Nunes Simões de Almeida, 10, foram baleadas e encaminhadas para o Hospital do Oeste (HO), onde passaram por cirurgia. O estado de saúde de Giovanna é grave.

Os tiros foram efetuados por uma dupla encapuzada que desceu de uma caminhonete atirando em direção de Lucas - apontado como alvo dos criminosos.

Segundo testemunhas, Lucas tentou fugir correndo para dentro da lanchonete que fica junto do posto, mas foi atingido por diversos tiros e morreu no local.

Janete era natural de Baianópolis e morava há 30 anos em São Paulo. Ela também estava na lanchonete na hora do ataque e esperava um ônibus que a levaria com as filhas de volta para São Paulo.

Ivanice revelou que amigos e familiares não conheciam Lucas, que seria o alvo dos assassinos. "Elas só estavam ali perto dele, sem saber o risco que corriam", completou a amiga da família de Janete.

O ataque é apurado pelo Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa de Barreiras. Uma das principais linhas de investigação, pelos relatos das testemunhas, é que o alvo era mesmo o rapaz, cuja vida pregressa está sendo examinada, para chegar à motivação e autoria do crime.

No dia 13 de julho, uma chacina vitimou cinco pessoas em Barreiras, sendo quatro pessoas de uma mesma família.

