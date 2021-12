Atentado com bomba caseira em lanchonete fere 6 em Jacobina

Um atentado a uma lanchonete na cidade de Jacobina (distante 358 km de Salvador) deixou seis pessoas feridas, entre elas uma criança de nove anos, na noite de quarta-feira, 8. Segundo informações da delegacia da cidade, dois homens, que chegaram em uma moto, atiraram um coquetel molotov - bomba incendiária de fabricação caseira - no estabelecimento, localizado na Praça Dois de Julho.

Segundo informações da polícia, a lanchonete Cuscuz com Recheio estava cheia no momento do atentado. A maioria dos feridos teve queimaduras de segundo grau. Eles foram levados para o Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho. A criança de nove anos e uma irmã, de 18, teve queimaduras de terceiro grau e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A polícia investiga os autores do atentado e a motivação. Segundo a delegacia da cidade, os suspeitos já foram identificados. Eles não tiveram os nomes revelados para não comprometer as investigações.

