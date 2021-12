Atendimentos médicos referentes a festejos juninos aumentam 57%

Os atendimentos médicos relativos aos festejos juninos registraram aumento de 57% neste São João, entre 23 e 27 de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

As duas unidades de referência na Bahia no tratamento de vítimas de queimaduras por fogos e explosão de bombas contabilizaram 44 atendimentos.

Apesar do crescimento em relação a 2020, o índice caiu 27,8% em comparação com 2019 e 25,42% com 2018, anos que antecedem a pandemia.

Em Salvador, o Hospital Geral do Estado (HGE) teve o maior número de ocorrências relacionadas aos festejos juninos, com 37 atendimentos, sendo 14 vítimas de queimaduras por fogos e 23 por explosão de bomba.

Já o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus registrou a entrada de sete vítimas de queimaduras e fogos de artifício.

