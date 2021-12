Atendimento será suspenso em quatro SAC's nesta quinta-feira

Quatro unidades de atendimento da Rede SAC do interior e região metropolitana (RMS) terão seu atendimento modificado nesta quinta-feira, 20, em razão de leis municipais pelo Dia da Consciência Negra. Os postos SAC de Lauro Freitas e Alagoinhas e os Pontos Cidadão de Serrinha e de Cruz das Almas estarão fechados ao público na data e o atendimento será retomado no primeiro dia útil, sexta-feira, 21, nos horários habituais.

O SAC Lauro de Freitas funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no Shopping Passeio Norte, G1, KM 3,5 da Estrada do Coco. Já o SAC Alagoinhas atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, no Laguna Shopping Alagoinhas, situado na Rua Dantas Bião, s/n, Centro. Entre os principais serviços ofertados pelas duas unidades estão a emissão da carteira de identidade, CPF e antecedentes criminais e o atendimento para Detran, Planserv, Coelba, Embasa, Previdência Estadual, Sinebahia, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Justiça (TJ/BA), Sefaz Estadual, Serviço de Atendimento ao Fornecedor (SAF) e Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb).

O Ponto Cidadão de Serrinha funciona na Avenida Carlos Freitas Motas, 377, bairro do Ginásio, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Já o Ponto Cidadão de Cruz das Almas atende na Rua Cel. JB Fonseca, 133, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h. Unidade compacta de atendimento do SAC, o Ponto Cidadão oferece a emissão da carteira de identidade, CPF e antecedentes criminais e serviços da Previdência Estadual e Sinebahia.

Mais informações sobre endereços e horários de atendimento dos postos SAC da capital e interior estão disponíveis no Portal SAC e nos números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel).

adblock ativo