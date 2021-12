Atendimento no SAC de Lauro de Freitas está suspenso

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Lauro de Freitas não funciona nesta terça-feira (31). O motivo do fechamento do posto é a comemoração pela emancipação política do município. A unidade volta a funcionar na quarta-feira (1).



Como alternativa, os cidadãos podem recorrer à unidade na quarta, das 8h às 18h, durante a semana, e no sábado, das 8h às 13h. O posto fica localizado no estacionamento G1 do Shopping Passeio Norte.

