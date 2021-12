Atendente diz que foi enganada por marido de fisioterapeuta

Pouco antes de matar a tiros a ex-mulher, a fisioterapeuta Clarissa Vieira Nunes, 34, o gerente do Magazine Luiza, Anderson Coelho Nunes, 37, enganou a recepcionista Itana Santos Simões, que trabalha no laboratório LPC. O laboratório fica no andar térreo do mesmo prédio onde funciona a Galleria Corpore Fisioterapia & Pilates, local do crime. A Galleria pertencia a Clarissa e fica no 1º andar.

Em depoimento na Delegacia de Lauro de Freitas, ontem, Itana contou que, no dia do crime, Anderson chegou ao local se apresentando a ela como marido de Clarissa. De forma "tranquila e educada", segundo Itana, ele disse que faria uma surpresa para a fisioterapeuta, para comemorar o aniversário de casamento. Por isso, pediu a Itana que acionasse o interfone da clínica, pois Clarissa e os funcionários só abriam o portão após checar pelas câmeras quem eram os visitantes.

Itana diz que uma voz feminina atendeu ao interforne e liberou a entrada. Anderson subiu e depois Itana ouviu tiros e se escondeu. Ela ainda viu o assassino correr, fugindo. Itana disse que nunca viu Anderson antes. "É estranho o fato de ele (Anderson) não ter a chave da clínica e também não querer aparecer na câmera", comentou o delegado Joelson Reis. Não se sabe se Clarissa teria proibido a entrada dele.

O administrador Jaime também depôs. Ele descreveu o casal como 'ajustado', disse que nunca percebeu desavenças e inclusive que as três filhas deles de vez em quando iam lá. Lembrou que, em 2010, o casal viajou para o Canadá e ficou cerca de um ano fora.

