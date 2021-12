Ataque a barbearia em Eunápolis deixa um morto e seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas e uma morreu durante um ataque a uma barbearia na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. As sete pessoas que estavam no local foram baleadas no fim da tarde desta sexta-feira, 26.

Os criminosos chegaram ao estabelecimento em um carro vermelho, desceram do veículo e entraram na barbearia fazendo disparos, de acordo com o site Radar 64.

Adenilson Souza dos Santos, de 32 anos, chegou a ser levado para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a publicação, o ataque seria uma retaliação à morte de um detento dentro do Conjunto Penal de Eunápolis, na última quinta, 25.

A suspeita é que o homicídio tenha sido cometido por integrantes de uma facção criminosa de Porto Seguro. O crime é investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo