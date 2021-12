Atacante do Cruzeiro atropela e mata ciclista na RMS

O ex-jogador do Bahia e atual centroavante do Cruzeiro, Anselmo Ramon, de 24 anos, se envolveu em acidente que resultou na morte de um ciclista e deixou outro ferido na manhã deste sábado, 8, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no Km 01 da BA-A10, Trecho Via de ligação, e teria se caracterizado por um choque contra uma árvore sucedido por atropelo. Um dos ciclistas, que estaria sem documentos e, portanto, não teria sido identificado, morreu na hora.

O outro, Ednaldo Souza Santos, teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC). O hospital informou que Ednaldo recebeu alta por volta das 15h30.

Ainda segundo a PRE, o atacante do time mineiro, que dirigia um veículo Chrysler modelo 300 C, teve apenas escoriações e foi encaminhado para a clínica particular Centro de Medicina Humana, que fica em Candeias. Informações veículadas pela imprensa dão conta de que o jogador teria sido atendido e liberado sem demora.

Segundo declaração de uma fonte ligada ao jogador, que teria conversado com amigos em comum, Anselmo teria passado os últimos dias numa casa que alugara em Jauá, na companhia de alguns amigos, como o também ex-jogador do Bahia e zagueiro Eduardo Neto.

No momento do acidente, Anselmo Ramon estaria a caminho de Dias D'Ávila. O atacante está de férias do Cruzeiro desde o dia 2 deste mês.

