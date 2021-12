Astramab corrige número de pessoas em embarcação que naufragou

Na embarcação Cavalo Marinho I, que naufragou na manhã desta quarta-feira, 24, na travessia Mar Grande x Salvador, estavam viajando 120 pessoas, incluindo quatro tripulantes. Pela manhã, havia sido divulgada a informação de que 133 pessoas teriam sofrido o acidente. O número foi corrigido nesta tarde, pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O veículo, que suportava 160 passageiros, portanto, um número maior do que a quantidade de pessoas que estavam na embarcação no momento do naufrágio, saiu às 6h30 do Terminal de Vera Cruz, na ilha de Mar Grande, em direção a Salvador; 10 minutos depois, a lancha naufragou.

Até a publicação desta matéria, 18 pessoas morreram na tragédia - número corrigido pela Marinha por volta das 15h30 -, incluindo um bebê de 1 ano. Outras 89 pessoas foram resgatadas, sendo que 70 foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande, 15 para o Hospital Geral de Itaparica, enquanto quatro vítimas estão na capital baiana, distribuídas entre os hospitais do Subúrbio e Geral do Estado (HGE).

