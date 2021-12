Associação de peritos move ação contra decreto

A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) moveu duas ações diretas de inconstitucionalidade (Adin) contra o decreto publicado pela presidência da República definindo novas regras para a obtenção de benefício do INSS em caso de incapacidade funcional.

De acordo com o presidente da entidade, Francisco Cardoso, uma das ações foi movida em 2015, quando a lei 13.135/15 foi publicada, atrelando as novas regras a um decreto de regulamentação que só seria divulgado posteriormente.

Já a outra será entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias, quando os advogados terminam a fundamentação teórica da peça jurídica.

A ANMP argumenta que a relação do médico pericial com o paciente deve ser isenta, o que, de acordo com a entidade, não acontece quando um médico comum avalia seu próprio paciente.

Venda de atestados

Além disso, a associação se diz "preocupada" com a venda de atestados e laudos no país, situação que Cardoso afirma ser "cotidiana e de conhecimento público".

Francisco Cardoso defende, ainda, que a decisão do governo federal vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde (SUS), "que já possui carências históricas".

"A ANMP considera o decreto irresponsável, antiético e inconstitucional", ataca o presidente da entidade. O Ministério do Trabalho e Previdência Social não comentou as críticas quando foi procurada pela equipe de A TARDE para falar sobre o assunto.

A assessoria do INSS na Bahia também foi contatada, mas não possui autorização para tratar do novo decreto, nem mesmo em caráter local.

