Assista a entrevista exclusiva com Divaldo Franco

Aos 92 anos, o médium, professor e filantropo Divaldo Franco não pensa em parar. Ele é autor de mais de 250 obras, entre psicografias e coautorias publicadas em diversas editoras, totalizando cerca de 50 mil páginas e 10 milhões de cópias vendidas.

Atualmente, são 245 títulos traduzidos para 17 diferentes idiomas (albanês, alemão, espanhol, norueguês esperanto, francês, finlandês, holandês, italiano, inglês, sueco, turco, catalão, húngaro, polonês, russo), além de 20 obras transcritas para o sistema braile.

Desde 1947, Divaldo Franco ministra conferências no Brasil e no exterior, tendo visitado mais de 60 países dos cinco continentes e realizando até agora mais de 12 mil palestras.

Na entrevista a seguir, o médium conversa com o apresentador Jefferson Beltrão, do programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, e fala sobre a trajetória e a obra realizada pela Mansão do Caminho, fundada por ele em 1952.

