Assessor do governo Obama participa de fórum em Salvador

Membro do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia do ex-presidente Barack Obama, Jerry Miller faz visita à Bahia para participar de palestra nesta quarta-feira, 14, na abertura oficial do I Fórum Internacional do Meio Ambiente e Economia Azul, que ocorre no Auditório do Senai-Cimatec, no bairro de Piatã, em Salvador. Seu trabalho é referência mundial em estratégias da sociedade para mudanças climáticas e oceanos.

Com o objetivo de discutir principalmente o potencial do Oceano Atlântico para oportunidades de desenvolvimento econômico, social e sustentável, o evento será realizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em parceria com o The Air Center, órgão vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal.

A programação segue até quinta, 15, e contempla também a participação de professores e pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Áustria, África do Sul e Gana.

adblock ativo