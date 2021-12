Assassinos de investigador da Polícia Civil morrem em confronto

Os autores do homicídio do investigador da Polícia Civil, Waldeck Batista Monteiro de Jesus, resistiram à prisão e, durante confronto direto com a polícia, acabaram morrendo na manhã desta quarta-feira, 10.

Em nota, o Presidente do SINDPOC, Eustácio Lopes, salienta que o sindicato e categoria queriam que os assassinos respondessem juridicamente pelo crime cometido. "Queríamos que eles fossem julgados pelo povo e sentenciados pela justiça e cumprissem suas penas estabelecidas pelo judiciário. Mas eles preferiram o confronto direto. Uma afronta ao Estado, uma afronta à sociedade. Nós somos contra a violência e defendemos a justiça.", finalizou.

O sepultamento do servidor está sendo na tarde desta quarta-feira, 10, a partir das 15 horas, no cemitério de Vera Cruz.

