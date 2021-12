Assassino de taxista morre ao reagir à ação da PM

Almir Silva Sampaio, um dos suspeitos de assassinar o taxista Marceliano Ramos Souza em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, morreu na noite da terça-feira, 1º, em confronto com a Polícia Militar, no município de Jequié (a 368 km de Salvador). Segundo a corporação, ele estava em um carro cujos ocupantes atiraram contra uma guarnição no bairro Jequiezinho. No revide, Almir acabou atingido.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu aos ferimentos. Um segundo criminoso conseguiu fugir. O carro da vítima foi localizado na mesma ocasião. No interior do automóvel, havia uma pistola Taurus, quatro cartuchos e R$ 100 em espécie.

adblock ativo