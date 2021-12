Assassino confesso de Butterfly é encaminhado para presídio

O mecânico Luan Santos Gonçalves, de 22 anos, que confessou o assassinato do dançarino Daniel José de Oliveira Júnior, conhecido como "Madame Butterfly", será encaminhado para o Presídio de Eunápolis (distante a 643 km de Salvador), nesta quinta-feira, 21, informou a Polícia Civil. O crime aconteceu no último no domingo, 17, na cidade de Porto Seguro.

Luan foi preso três dias depois de cometer o homicídio, na quarta, 20, na cidade de Vitória da Conquista, onde estava escondido. Ele foi apresentado na Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin) de Eunápolis pela manhã.

Em depoimento à polícia, Luan confessou o crime. Ele revelou ter tido um caso com o transformista, há um ano, e ter cometido o crime após ser ameaçado com fotos íntimas.

Segundo o delegado Delmar Bittencourt, da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro (DT/Porto Seguro), durante interrogatório, Luan disse ter negado ficar com Butterfly na noite do crime. O dançarino não teria se conformado e ameaçou mostrar fotos antigas deles dois para a atual esposa do mecânico. Depois de uma longa discussão, Luan atacou Butterfly com uma faca.

O dançarino foi atingido por quatro facadas no tórax e no pescoço. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sofreu uma hemorragia e morreu antes de chegar ao hospital.

Na noite de quarta, quando foi detido, Luan chegou a dizer que estava dormindo, foi surpreendido com o transformista armado e alegou legítima defesa.

Dançarino foi assassinado dentro do apartamento onde morava, em Porto Seguro (Foto: Reprodução)

Segundo a polícia, após cometer o crime, o mecânico fugiu do apartamento da vítima com um notebook e um veículo Gol para Potiraguá. Depois, abandou o carro na zona rural e seguiu de ônibus para Vitória da Conquista. Ao ser preso, ele estava dentro de uma casa lotérica, local de trabalho de um primo.

Segundo a irmã da vítima, Selma Araújo, Butterfly seria incapaz de levantar uma faca contra Luan. "Nós sabemos, pela lógica, que é tudo mentira, o que ele fala. Meu irmão tinha uma história de vida, todos conheciam a índole dele e a população se mobilizou a favor de meu irmão", retrucou.

A sobrinha de Butterfly, Helen Rodrigues, também se manifestou sobre o assunto: "Nós desejamos que esse crime não fique impune. A gente confia que a justiça vai fazer ele pagar".

Com 35 anos, o transformista era muito dedicado à família e adorado pelos moradores de Porto Seguro, por fazer parte do complexo de lazer Axé Moi. De acordo com Selma, na noite de domingo, 20, Butterfly foi à casa da família entregar apenas um chocolate à mãe, mesmo morando distante da residência.

Crime

De acordo com os investigadores, Luan é natural de Itamarajú e trabalhava em Mato Grosso do Sul. Na semana passada, ele chegou a Porto Seguro para visitar a mãe, que mora no bairro Juca Rosa. No interrogatório, Luan afirmou ainda que procurou Madame Butterfly, com quem já teve um relacionamento, e marcou um encontro no apartamento do dançarino, no domingo.

Segundo a polícia, depois de fazerem sexo, eles se desentenderam e Daniel teria ido ao pavimento inferior do imóvel, retornando ao quarto com uma faca, que usou para matar a vítima. Durante a briga, o mecânico sofreu um corte na palma de uma das mãos, além de arranhões nos braços e ombros.

O delegado Delmar Araújo Bitencourt, que solicitou à Justiça a prisão preventiva de Luan, informou que o indiciará em inquérito policial por homicídio. O mecânico deve cumprir de 12 a 30 anos de prisão por homicídio qualificado, mas, conforme o delegado, pode ter a pena reduzida por ter confessado o crime.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Lady Butterfly pedindo socorro à vizinhança, após ser esfaqueado dentro do próprio apartamento, em Porto Seguro. Veja o vídeo:

Da Redação* Assassino confesso de Butterfly é encaminhado para presídio

adblock ativo