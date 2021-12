Assassinatos de LGBTs crescem 27% no Brasil

Pesquisa divulgada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) revelou que o número de assassinatos de homossexuais aumentou 27% no Brasil em 2012. De acordo com o levantamento, foram registrados 338 assassinatos de gays, lésbicas e travestis no último ano - contra 266 em 2011 -, o que representa um homicídio a cada 26 horas.

Desde 2005, quando foram registrados 81 casos, o montante aumentou 317%. Na Bahia, o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais mostrou que ocorreram 29 assassinatos em 2012, um a mais em relação ao ano anterior.

São Paulo foi o Estado com maior número de vítimas (45), seguindo por Pernambuco (33). A Bahia aparece em terceiro. Alagoas lidera em termos relativos, com índice de 5,6 assassinatos por cada milhão de habitantes.

O relatório, feito anualmente pelo GGB, mais antiga organização de defesa de homossexuais do Brasil, é baseado em notícias publicadas na imprensa e em informações de organizações não governamentais (ONGs).

Segundo o coordenador do levantamento, o antropólogo Luiz Mott, 99% dos homicídios registrados tiveram motivação homofóbica. "A ideologia machista e a homofobia cultural levam a população em geral a considerar o homossexual como réu e não como vítima, associando o público LGBT à criminalidade", afirmou.

Para Mott, por trás dos números da pesquisa estão "a impunidade e o descaso do poder público com a questão". "Solicitamos, sem sucesso, a criação de uma coordenação estadual LGBT, para discutir a formação de um plano de ação para garantir a segurança pública dos locais frequentados por essa população e políticas de conscientização para evitar situações de risco para o público LGBT", disse.

Segundo o estudo, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos homofóbicos, concentrando 44% do total de homicídios. Os gays são as maiores vítimas, com 188 registros, seguidos de 128 de travestis, 19 de lésbicas e dois de bissexuais.

Homofobia - Coordenadora do Núcleo LGBT da Superintendência de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), Paulette Furacão comenta que a violência contra homossexuais é preocupante e, por isso, será tratada como prioridade pelo núcleo ao longo deste ano.



O trabalho no Núcleo LGBT, segundo Paulette, é realizado em parceria com outras sete secretarias estaduais, entre elas, a da Segurança Pública, Educação e Saúde. "Estamos trabalhando em conjunto para desenvolver políticas públicas em favor deste movimento, principalmente do segmento mais vulnerável, as travestis e transexuais, que são as que mais sofrem violência", destacou.

Paulette defende que, nas ocorrências policiais, constem a opção de orientação sexual. "Assim o LGBT poderá se identificar e facilitaria muito a aquisição de dados mais completos", completou.

Crime - Na cidade de Camaçari, Grande Salvador, em junho passado, um crime bárbaro de homofobia chamou a atenção. Os irmãos gêmeos José Leonardo e José Leandro da Silva, 22 anos, voltavam para casa abraçados após uma festa e foram espancados por oito pessoas.

Leonardo morreu no local ao receber várias pedradas na cabeça, enquanto Leandro foi levado ao Hospital Geral de Camaçari com afundamento na face e sobreviveu.

