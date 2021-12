Assalto termina em perseguição policial na Estrada do CIA I

Um homem foi preso, nesta quinta-feira, 19, após perseguição policial na estrada do Cia I. Roberto da Silva Lima e mais um comparsa roubaram um homem que contava dinheiro dentro do carro, um Fiat Uno, no local.

De acordo com a delegada de plantão da 22ª em Simões Filho, Magali Leal, Roberto pegou tudo da vítima e fugiu no carro, abandonando outro veículo, um Doblo. Em seguida, no entanto, o pneu do Uno teria furado e ele e o comparsa voltaram para pegar novamente o Doblo.

Antes, a vítima conseguiu avisar a polícia, que identificou o veículo, começando assim uma perseguição. "Durante a ação, os suspeitos bateram no carro da polícia e só pararam quando atingiram uma moto que estava estacionada na estrada. Um dos acusados conseguiu fugir e a polícia prendeu Roberto, que não apresenta passagem pela polícia", disse a delegada.





