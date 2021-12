Assalto a ônibus é evitado por policiais no centro-norte da Bahia

Na madrugada desta sexta-feira, 9, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediram um assalto a ônibus na BR 407, trecho do município de Jaguarari (a 405 quilômetros de Salvador).

Durante uma ronda pela rodovia, os agentes flagraram quatro homens, dirigindo um veículo Fiat/Palio, enquanto os suspeitos tentavam interceptar a tiros um ônibus de transporte intermunicipal, que fazia a linha Salvador x Pilão Arcado.

Ao avistarem a viatura, os quatro homens entraram em confronto com os policiais e fugiram a pé em direção a uma mata fechada do local.

No veículo abandonado, os agentes encontraram objetos de um furto anterior e duas espingardas calibre 24. Os homens estão sendo procurados pela polícia e o veículo foi encaminhado juntamente com as armas apreendidas à Delegacia de Polícia Civil de Jaguarari.

