Assalto a coletivos caiu 26% em um mês após blitz, diz PM

Depois do aumento das ações preventivas da Polícia Militar da Bahia desde o dia 31 de agosto, os roubos de veículos diminuíram em 20,2% e os assaltos a coletivos, 26,4%, quando comparados ao mesmo período do ano passado.

Segundo a PM, o aumento de 50% das ações na Bahia e a rigidez na abordagem são as causas da diminuição. As operações já abordaram 262.939 pessoas, 100.565 veículos, 2.761 ônibus e 3.387 táxis, tendo 256 veículos recuperados, 125 armas de fogo apreendidas e 473 pessoas presas em flagrante.

Além disso, foram registradas 386 ocorrências com apreensão de drogas e 132 apreensões de adolescentes. Quanto aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), houve redução de 3,6% em Salvador e 11,5% na região metropolitana.

"A gente quer fazer reduções progressivas. O que a gente percebeu é que durante esses dias, com o trabalho que vem sendo feito, conseguimos diminuições em índices que estavam complicados de controlar. Agora temos que aprimorar nossas ações para continuar a crescente", comentou o secretário Maurício Barbosa.

A conta é referente ao período de 29 dias, entre 31 de agosto e 28 de setembro. Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira ,30, no Comando da PM, no Largo dos Aflitos, após reunião de trabalho com a presença do governador Rui Costa, do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, e do comandante geral da PM, coronel Anselmo Brandão.

