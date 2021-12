Assaltantes tentam arrombar caixas eletrônicos em Feira

Criminosos tentaram arrombar, na madrugada desta quinta-feira, 19, dois caixas eletrônicos (um do Banco do Brasil e outro do Bradesco) na cidade de Feira de Santana (a 108 quilômetros de Salvador).

Segundo a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin/Feira de Santana), a ação ocorreu no bairro do Tomba, por volta das 3h, quando os assaltantes arrombaram a gaveta de um caixa do posto do Banco do Brasil e quebraram o biombo de outro do Bradesco. Para a ação, os bandidos usaram um pé-de-cabra. Nenhuma quantia foi levada.

Ainda não há informações da quantidade de pessoas que participaram da tentativa de arrombamento. A polícia de Feira de Santana segue com as buscas para localizar os criminosos.

