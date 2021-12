Assaltantes sofrem acidente com veículo roubado em Barreiras

Uma dupla de assaltantes sofreu um acidente na noite desta sexta-feira, 10, no município de Barreiras, na região oeste da bahia, após roubarem uma caminhonete modelo S10 na localidade de Vila Rica.

Segundo informações de sites locais, após o assalto os criminosos fugiram em direção ao bairro Cascalheira, mas avistaram uma guarnição da Polícia Militar que realizava buscas na região.

Os dois tentaram fugir de volta ao local de origem, mas o condutor do veículo perdeu o controle da direção, causando o acidente. Ele saiu do carro e fugiu com o comparsa, que acompanhava a ação em uma motocicleta.

A polícia ainda realiza rondas na cidade para localizar os criminosos.

