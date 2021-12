Assaltantes são presos com carro roubado em Feira

Policiais militares prenderam na madrugada deste sábado, 11, três homens suspeitos de praticar assaltos em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Arturo Galdino de Lima, Benício da Silva Filho e Antônio Carlos Santos - que era detento do Conjunto Penal de Feira e havia recebido o indulto do Dia das Crianças - estavam em um carro modelo Siena, de placa clonada, que foi roubado durante um assalto em Santo Antônio de Jesus. Com eles, foram encontrados uma pistola ponto 40 e dois revólveres calibre 38, além de R$ 1.409 em espécie.

A prisão aconteceu por volta de 2h30, quando moradores da avenida Getúlio Vargas informaram à guarnição que os homens armados estavam em um bar localizado na Praça de Alimentação.

Antes da abordagem, os suspeitos perceberam a presença dos policiais e tentaram fugir, mas foram perseguidos e capturados na rua Castro Alves.

Os três acusados, que possuem várias passagens pela polícia, foram autuados em flagrante no Complexo de Delegacias.

adblock ativo