Assaltantes são presos após carro onde estavam colidir com caminhão

Uma dupla de assaltantes foi presa após o carro onde estavam colidir com um caminhão na BR-110. A perseguição e o cerco foram realizados por guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste e as 6ª (Rio Real) e 21ª (Cipó) companhias independentes da Polícia Militar (CIPM).

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira, 8, mas as informações só foram divulgadas neste sábado, 9, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Os suspeitos roubaram um veículo modelo LS 1634 com placa MPZ 6526 na região da cidade de Nova Soure (a 193 km de Salvador). Logo em seguida, a polícia montou um bloqueio em Olindina, onde os suspeitos avistaram as viaturas. Quando tentaram escapar, bateram no caminhão.

Dário Gomes Santos, 35 anos, e Sidicley Félix Rodrigues, 34 anos, foram presos em flagrante. Com eles, havia uma pistola calibre 380 e munições.

