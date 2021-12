Assaltantes roubam R$ 32 mil em rodoviária de T. de Freitas

Dois homens armados roubaram uma quantia no valor de R$ 32 mil no Terminal Rodoviário de Teixeira de Freitas (distante 800 km de Salvador), no interior da Bahia, no final da manhã desta segunda-feira, 9. Segundo informações da delegacia da cidade, os assaltantes renderam uma funcionária da Viação Expresso Brasileiro que estava saindo com o dinheiro da empresa para fazer o depósito na rede bancária.

Os bandidos chegaram ao local em uma motocicleta. Depois, aguardaram a funcionária deixar o guichê com o dinheiro para anunciar o assalto, que ocorreu por volta das 11h30. Conforme a polícia, a Expresso Brasileiro comanda as principais linhas de ônibus na região.

Em depoimento à polícia, a funcionária, que não teve o nome divulgado, informou que os assaltantes usavam capacete e estavam armados com revólveres. Além do dinheiro da empresa, um total de R$ 32.433,35, os bandidos levaram a bolsa da vítima, que continha documentos, cartões de crédito e um aparelho celular.

A funcionária informou, também, que aguardava um táxi para levar o dinheiro até o banco quando foi surpreendida pelos assaltantes. Segundo ela, a ação dos criminosos foi discreta e não chamou a atenção das pessoas que estavam na rodoviária. Após roubarem a vítima, os homens fugiram. A funcionária não se feriu.

O boletim de ocorrência foi feito na Delegacia Circunscricional de Teixeira de Freitas. A polícia ainda não tem informações sobre os criminosos.

adblock ativo