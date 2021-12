Assaltantes põem fogo em carro com jornalista da TV Bahia na mala

O jornalista Jony Torres, da Rede Bahia, teve o seu carro incendiado com ele dentro após sofrer um assalto na região da Gameleira, em Acajutiba (a 184 km de Salvador). Segundo informações do site Acajutiba News, Jony foi cercado por criminosos enquanto dirigia por uma estrada de chão na localidade.

Em depoimento à polícia de Esplanada, a vítima contou que os suspeitos queriam seu celular. Ao saber que ele não estava com o aparelho, os bandidos atearam fogo no carro com o jornalista dentro. No entanto, Jony conseguiu escapar do carro em chamas com vida.

O crime é investigado pela polícia local. O veículo no qual Jony estava ficou completamente destruído.

Carro do jornalista ficou totalmente destruído

Jony foi trancado dentro do próprio carro

adblock ativo