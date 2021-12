Assaltantes fazem família refém em Vitória da Conquista

Uma família foi feita refém por dois assaltantes na manhã deste sábado, 22, em Vitória da Conquista (a 509 km de Salvador). De acordo com o Blog do Anderson, os criminosos invadiram uma casa no bairro de Conveima quando estavam sendo procurados pela polícia. Na tentativa da fuga houve um tiroteio e os bandidos foram baleados. Eles foram levados ao Hospital Geral da cidade ainda com vida.

Antes de invadir a casa, os criminosos assaltaram uma empresa de cargas na avenida Filipinas e um idoso. Eles ainda tentaram roubar uma motocicleta, no bairro da Patagônia, mas a ação foi frustada com a chegada da polícia.





adblock ativo