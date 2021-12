Assaltantes explodem posto bancário no interior do Estado

Cerca de seis homens armados e encapuzados explodiram com dinamite um posto do Bradesco e parte de uma agência dos Correios na madrugada desta quinta-feira, 21, no município de Nova Itarana, região Centro-Sul do Estado. As informações são do site Binho Locutor.

Segundo informações da Delegacia Territorial do município, o objetivo dos assaltantes era dinamitar os cofres. A primeira explosão destruiu a unidade bancária, mas o segundo conjunto de explosivos não foi suficiente para abrir o cofre da agência dos Correios, que ficou parcialmente destruída.

Os assaltantes, que conseguiram pegar o dinheiro do posto bancário, fugiram atirando pelas ruas da cidade, ainda de acordo com informações da polícia dadas ao site Binho Locutor.

