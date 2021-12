Assaltantes explodem caixa eletrônico de banco em Araci

O município de Araci, a 230 km de Salvador, registrou na madrugada desta quarta-feira, 29, por volta de 2h40, mais um crime relacionado a explosões em agências bancárias.

O alvo, desta vez, foram os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil, localizada no centro da cidade.

De acordo com informações iniciais da polícia, a chegada de uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 16º Batalhão de Serrinha impediu que os criminosos levassem o dinheiro das máquinas.

A quadrilha teria fugido em um carro modelo Palio, de cor branca, que foi tomado de assalto no município de Coité. Apolícia ainda está investigando as circunstâncias do caso.

