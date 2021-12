Assaltantes do banco em Uauá morrem em confronto com a PM

Dois homens suspeitos de integrar a quadrilha que assaltou o Banco do Brasil de Uauá foram mortos em confronto com a Companhia de Polícia de Ações em Caatinga, na madrugada desta sexta-feira, 31, no município de Curaçá, a 553 km de Salvador. Na ação, cinco bandidos foram presos.

Segundo informações da 45ª CIPM de Curaçá, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. A polícia também continua realizando buscas por outros dois suspeitos que estariam escondidos em uma fazenda na região. Dos dez homens envolvidos no assalto ao banco, três continuam sendo procurados.

O roubo aconteceu na agência do Banco do Brasil, que fica localizada na Praça Ademar Rodrigues, em Uauá, na quinta-feira, 30, por volta das 9h30. O valor do dinheiro roubado não foi divulgado.

Durante o assalto, quatro pessoas ficaram feridas, entre elas o segurança do banco Jeremias Mendes da Silva Neto, de 45 anos, que foi baleado na coxa. Além dele, Domingos Cardoso, de 63 anos, foi atingido por um tiro no braço esquerdo, Apolinário Gonçalves, de 64 anos, foi atingido por pedaços de vidros no olho esquerdo e Otaviano Alves de Souza, de 71 anos, foi baleado na mão esquerda.

