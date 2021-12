Assaltantes de caminhões são presos em Ibirapitanga

Três integrantes de uma quadrilha que praticava assaltos a caminhões e veículos pequenos nas rodovias do sul da Bahia foram presos na madrugada desta quarta-feira, 21, no KM 812 da BR-324, no município baiano de Ibaratinga.

Foram encontrados em posse dos bandidos dois revólveres, sendo um de calibre 38 e outro de calibre 32, e munições de calibre 12 e 20.

Os outros criminosos que estavam em um Fiat/Uno fugiram, disparando tiros contra a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não houve feridos.

Os homens presos constituem uma quadrilha que atuava nas estradas da região Sul da Bahia, principalmente na BR-101. Os criminosos são considerados extremamente violentos, por disparar tiros contra os condutores para forçá-los a parar.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Judiciária de Ilhéus, onde serão indiciados.

adblock ativo