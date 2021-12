Assaltantes atam cinturão de explosivos a bancário

Um funcionário de uma instituição bancária no município de Barreiras (a 858 km de Salvador) vivenciou, nesta quarta-feira, 13, momentos de terror, após ficar mais de dez horas com explosivos amarrados na cintura, durante uma tentativa de assalto à agência onde trabalha.

Wallace Bruno França, tesoureiro do Santander, passou quase 24 horas em poder dos criminosos, que o sequestraram na noite do dia anterior.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe do bancário, tomada como refém, acabou sendo liberada próximo a São Desidério, cidade vizinha a Barreiras.

Wallace foi levado para a unidade bancária assaltada por volta das 7h. Conforme a PM, ele só saiu por volta das 18h, após o esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) retirar os artefatos do seu corpo.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, o material preso a Wallace, embora tivesse explosivos, não apresentava risco, uma vez que não havia detonadores para provocar uma explosão.

Material preso a vítima tinha explosivos, mas não havia risco por não existir um detonador (Fotos: Blog do Sigi Vilares)]

Detonação

Depois do processo de retirada do material atado ao corpo do tesoureiro, que durou, aproximadamente, duas horas, policiais militares isolaram a área em frente ao banco para detonação do artefato.

Apesar do susto e de receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o funcionário não sofreu ferimentos e passa bem. Em nota, a assessoria do banco confirmou o fato ocorrido e informou que está colaborando com as investigações policiais.

"O banco acrescenta ainda que está prestando toda a assistência ao funcionário e à família", diz.

A PM isolou a área próxima ao banco Santander

