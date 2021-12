Assaltantes atacam Itacaré e Riacho de Santana

As cidades de Riacho de Santana (a 720 km de Salvador) e Itacaré (a 407 km de Salvador) foram atacadas, na madrugada desta terça-feira, por assaltantes.

Na primeira, os criminosos explodiram o cofre principal da agência do Banco do Brasil, de onde levaram valores não divulgados. O bando contava com um número estimado em mais de 20 homens e chegou com cinco veículos e algumas motos. Eles atiraram contra as casas de policiais, quebraram a porta e as câmaras da agência da Caixa Econômica Federal.

O delegado Marco Antônio Gonçalves está à frente das investigações, acompanhou a perícia do DPT de Bom Jesus da Lapa e foi em busca de imagens da ação. Ao saírem da cidade, grampos metálicos grampos metálicos foram espalhados pelas vias para dificultar a perseguição policial e um veículo foi abandonado.

Já em Itacaré, criminosos tentaram explodir um terminal bancário na rodoviária. Entretanto, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e eles fugiram. Uma banana de dinamite foi abandonada e retirada pelo esquadrão antibomba da PM.

