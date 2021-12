Assaltante usa os dentes para arrancar aliança de vítima em Feira de Santana

Um assalto registrado nesta quarta-feira, 17, no município de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, chamou atenção pela forma que o criminoso roubou as vítimas. O homem, ainda não identificado, utilizou os dentes para arrancar a aliança de uma mulher, após ela afirmar que não possuía outros pertences.

A situação ocorreu na rua Juventino Pitombo, no bairro Sobradinho, onde o suspeito, que estava em uma motocicleta de placa não identificada, abordou duas mulheres. Ao perceber a dificuldade de uma das vítimas em retirar a aliança, ele utilizou os próprios dentes para ficar com o objeto.

A vítima, que utilizava a aliança há mais de 20 anos, sofreu ferimentos no dedo após a ação do criminoso. O momento do crime foi registrado por uma câmera e vai auxiliar a polícia a identificar o suspeito.

A mulher registrou um boletim de ocorrência e recebeu uma guia para fazer exame de corpo de delito, além de ser orientada a procurar atendimento médico, segundo informou a polícia ao site Acorda Cidade.

Ação do assaltante foi registrada em uma câmera, que vai auxiliar as investigações

adblock ativo