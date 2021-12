Assaltante é preso após roubar veículo na BR-324

Um homem foi preso por policiais rodoviários federais em Simões Filho na noite de segunda-feira, 18, logo após ter roubado um veículo de passeio, um GM Corsa Classic de placa JSH 1700 (BA), na BR-324. A polícia foi informada por volta das 19 horas, quando uma viatura da PRF realizava ronda na rodovia e visualizou dois homens pedindo ajuda. Eles informaram que tiveram o carro roubado por dois homens armados.

Após a queixa, a equipe policial iniciou as buscas do veículo que foi abordado no Km 622 da rodovia. O condutor conseguiu fugir a pé do local, mas o passageiro, um jovem de 24 anos, foi preso em flagrante portando uma pistola 380 e 11 munições intactas.

O veículo recuperado, o armamento apreendido e o infrator capturado foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Salvador.

adblock ativo