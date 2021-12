Assaltante é preso após capotar carro na BR-324

Um homem acusado de assaltos na região de Feira de Santana foi preso pela polícia após ser baleado e capotar o carro durante uma fuga. O fato aconteceu na BR-324, nas proximidades no Parque de Exposições João Martins da Silva.

O suspeito, de prenome Alisson, teria realizado um assalto a um posto de gasolina em Conceição do Jacuípe, quando foi baleado no braço por uma pessoa que estava no local.

Ele fugiu em uma moto roubada até Feira de Santana, quando realizou um novo assalto e levou um carro modelo Honda Civic de um médico, que estava no posto de gasolina Cajueiro.

Após ser acionada, a polícia realizou buscas na região e conseguiu localizar Alisson, que estava acompanhado por outro assaltante. Ele foi preso após capotar o veículo em uma rotatória, mas o comparsa conseguiu fugir.

Alisson foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade e em seguida foi encaminhado para o Complexo Policial Investigador Bandeira, onde foi autuado em flagrante. As informações são do site Acorda Cidade.

