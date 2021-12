Assaltante é morto quando tentava assaltar oficina em Feira

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros por volta das 13h30 deste sábado, 24, no bairro Santa Mônica II, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), quando tentava assaltar pessoas dentro de uma oficina de tratores.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades da Honda Imperial, onde funcionava o Clube de Campo Cajueiro, quando dois homens em uma motocicleta Titan (de cor preta) tentaram assaltar um cliente da oficina. Ao perceber a ação, um outro cliente reagiu, partindo para cima de um dos assaltantes que estava armado.

Usando a arma do assaltante, um revólver calibre 38, ele disparou contra a cabeça e as costas do assaltante, que morreu no local. O comparsa da vítima que foi executada conseguiu fugir antes da chegada da polícia. As informações são do site Acorda Cidade.

