Assaltante é morto e comparsa é baleado em Eunápolis

Dois suspeitos de tentar roubar a moto de uma mulher na Estrada da Colônia, em Eunápolis, na noite desta sexta-feira, 28, foram surpreendidos por homens que se aproximaram em um carro e dispararam contra eles. Um dos suspeitos foi morto e o outro foi ferido e levado para o Hospital Regional do município.

A vítima da tentativa de assalto, de 22 anos, afirmou que voltava do trabalho, quando percebeu que estava sendo seguida por dois homens, também de moto. Na tentativa do assalto, eles chegaram a pegar a bolsa da mulher, mas não conseguiram levar a moto, pois ela fugiu em direção a um posto de combustível, segundo informações do site Radar 64.

Os homens, ainda sem identificação, chegaram em um carro e alvejaram os suspeitos. Kellven Batista dos Santos, de 19 anos, morreu no local e Marcos Vinícius Souza Barbosa, também de 19, foi socorrido e segue internado, sem risco de morte.

