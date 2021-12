Assaltante conhecido como "Saci" é morto dentro de casa

Um jovem identificado como Nelson Lima de Jesus, 23, conhecido como “Saci”, foi morto a tiros dentro da casa onde morava em Feira de Santana (110 km distante de Salvador). O crime aconteceu na noite dsta sexta-feira, 8, na Travessa Américo Vespúcio, no bairro Serraria Brasil.

A vítima foi surpreendida por homens encapuzados e armados que invadiram o imóvel, cometeram o crime e conseguiram escapar em seguida. "Saci" morreu na hora, na porta da residência.

Nelson ficou conhecido após um vídeo colocado nas redes sociais, que mostra um assalto praticado por ele a um casal na porta de um motel de Feira de Santana, que foi editado com a música-tema do programa infantil Sítio do Picapau Amarelo. O deficiente, foi preso em maio de 2017, acusado de assaltar o estabeleciomento no dia 5 de maio do mesmo ano.

O Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Civil já começou as investigações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana e não há informações sobre o local do enterro.

