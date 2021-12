Assaltante baleado por vítima em Feira passará por cirurgia nesta terça

O assaltante que foi baleado na manhã desta terça-feira, 26, após a vítima tomar a arma dele e disparar contra o criminoso, será submetido a uma cirurgia hoje no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Ele deu entrada na unidade por volta das 6h10.

De acordo com o cabo Maciel, do posto da Polícia Militar do HGCA, Lucas Nascimento de Jesus, 18 anos, apesar de atingido na coluna, estava lúcido.

Segundo o policial, ele teria confirmado a presença de um comparsa no crime que aconteceu no bairro de Baraúnas, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O nome dele não foi revelado pelo suspeito.

Ainda conforme o PM, a mãe do assaltante teria informado, no posto, que ele é usuário de drogas. Não há informações se ele tem histórico na polícia de outros crimes. O caso será encaminhado para a delegacia do município.

Até a publicação desta matéria, a vítima que fez o disparo contra o homem não tinha sido localizada.

